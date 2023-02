Pharmapack 2023 : notre sélection d'innovations

[Pharmapack] Aptar lance une pompe de pulvérisation nasale sans métal et recyclable

Pharmapack : West et Corning marient verre et élastomère

Pharmapack est l'évènement consacré au conditionnement et à la distribution des médicaments organisé à Paris. Emballages et dispositifs médicaux, tour d'horizon des innovations présentées à l'occasion de cette édition 2023 qui s'est tenue les 1er et 2 février.