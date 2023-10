PHARAON : Des solutions d’aspiration sécures pour les professionnels de la FA

L’entreprise vient de commercialiser un dépoussiéreur triphasé dédié à l’aspiration des poussières combustibles et explosives, très volatiles en suspension dans l’air. Cet appareil est notamment conçu pour intervenir dans les chambres de fabrication de machines d’impression 3D. Il vient compléter la gamme d’aspirateurs industriels INERT lancée il y a trois ans. Avec INERT, conçue pour aspirer et rendre inerte des poussières combustibles et/ou explosives telles que le titane ou l’aluminium, l’entreprise s’est naturellement tournée vers les utilisateurs, les fabricants et les revendeurs de l’impression 3D pour leur offrir plus de sécurité et protéger la santé des opérateurs.

Pharaon vient également d’obtenir la certification Atex zone 20 (intérieure) pour son aspirateur 300BL. « Cet appareil à matière sèche peut être utilisé en fabrication additive car il aspire des poudres combustibles sans avoir besoin de les inerter » précise Anthony Veriez, directeur commercial.

Systèmes sur-mesure et qualité

Par ailleurs, outre ses systèmes d’aspiration mobiles, Pharaon développe des systèmes sur mesure à la demande des industriels. « De plus en plus d’entreprises font l’acquisition d’imprimantes 3D et se tournent vers nous pour concevoir des outils de nettoyage qui leur garantissent un environnement et une utilisation plus sécure. »

Pharaon a ainsi conçu un système centralisé d’aspiration pour une entreprise du Sud-Ouest spécialisée dans l’usinage industriel. « Outre la sécurité et la protection, les équipements d’aspiration, qu’ils soient centralisés ou mobiles, sont un gage de qualité car ils permettent d’éviter les contaminations croisées des composants et des poudres utilisés. »

www.pharaon@pharaon.fr

Contenu proposé par PHARAON