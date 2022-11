PGS se réorganise à Ostende

Le secteur de la palette se porte bien, deux ans et demi après le début de la pandémie, malgré les pénuries de bois. Et PGS, l’un des leaders du marché, doit faire face à un surcroît d’activité. Déjà bien implanté en Belgique, où il a réalisé plusieurs opérations de croissance externe dans les années 2010, le groupe fondé par Jean-Louis Louvel réorganise ses activités à Ostende : il y crée un nouveau site de 22 500 m². Il accueillera PGS Rec Belgium, spécialisé dans les palettes d’occasion, et la filiale Nails of Flanders, qui produit des pointes pour l’assemblage des palettes.

[...]