Pfizer s’engage avec BioNTech pour développer un vaccin ARNm contre le zona

Après l’énorme succès de leur vaccin Comirnaty, contre le Covid-19, Pfizer et BioNTech ont annoncé mercredi 5 janvier s’engager dans une nouvelle collaboration portant sur un vaccin ARN messager. Cette fois contre le zona, une maladie infectieuse considérée comme une résurgence de la varicelle. Selon le laboratoire américain, cette maladie touche une personne sur trois aux Etats-Unis au cours de leur vie, avec de possibles complications pour les personnes les plus fragiles, en l’occurrence les plus âgées.