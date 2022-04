Après le vaccin à ARNm et le traitement des formes graves, avec son Paxlovid, Pfizer va-t-il ajouter une nouvelle corde à son arc en se positionnant sur la détection du Covid-19 ?

Le laboratoire américain souhaite acquérir, via sa filiale Pfizer Australia, la start-up ResApp Health contre près de 100 millions de dollars australiens (68 M€). ResApp est spécialisée dans le développement d’outils sur mobile capables d’analyser des enregistrements audio pour orienter le diagnostic. Elle travaille notamment sur le suivi de l’asthme ou la détection de l’apnée du sommeil, en utilisant le micro du téléphone portable.

Une étude positive sur le Covid-19

Mais si Pfizer s’intéresse à ResApp Health, c’est sans doute pour ses derniers résultats sur le Covid-19. En parallèle de cette offre d’achat, sur laquelle les actionnaires de ResApp statueront à la mi-juin, Pfizer a en effet noué un accord de R&D pour le développement d’une application spécifique au coronavirus. Fin mars 2022, l’entreprise australienne mettait en avant des résultats très flatteurs sur la détection du Covid-19.

Lors d’une étude clinique portant sur 741 patients, dont 446 positifs au Covid-19, l'application de ResApp, qui repose sur l’analyse du son de la toux des patients, a détecté correctement 92 % des patients contaminés. Seul bémol, l’algorithme s’est montré peu performant pour les patients asymptomatiques.

La start-up australienne souligne qu’elle a testé son algorithme sur des échantillons audio de 1 007 patients, datant d’avant la pandémie de Covid-19, et présentant une variété de troubles respiratoires pour s’assurer de la spécificité de son outil diagnostic.

Les laboratoires pharma s’intéressent au smartphone

L’intérêt de Pfizer pour la solution mobile de ResApp Health intervient, alors que depuis quelques années, les grands laboratoires pharma lorgnent de plus en plus sur les solutions de suivi à distance des patients et les thérapies digitales. Sur le Covid-19, Sanofi avait annoncé au début de la pandémie s’intéresser à la solution de diagnostic sur mobile développée par Luminostics, devenu depuis Clip Health.

Autre exemple sur la prise en charge avec le partenariat entre le laboratoire allemand Boehringer Ingelheim et Click Therapeutics pour développer une application destinée à accompagner les patients atteints de schizophrénie.