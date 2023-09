Pfizer et Valneva annoncent un résultat "positif" pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme

"Ces résultats de Phase 2 portant sur l’utilisation d’une dose de rappel soulignent le potentiel du vaccin pour générer une immunité contre la maladie de Lyme dans la population pédiatrique et adolescente", ont déclaré les deux entreprises pharmaceutiques dans un communiqué.

Le vaccin candidat a été "bien toléré dans toutes les tranches d'âge de l'étude" après la dose de rappel.

Pfizer a déclaré vouloir soumettre des demandes réglementaires pour VLA15, que Valneva présente comme "le candidat vaccin le plus avancé" contre la maladie de Lyme, à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d'ici 2026 si l'essai clinique de phase 3, lancé l'année dernière, donne des résultats positifs.

Le géant pharmaceutique basé à New York a précédemment déclaré qu'il visait à déposer des demandes d'autorisations réglementaires d'ici à 2025.

(Victor Goury-Laffont, version française Stéphanie Hamel)