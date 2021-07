Pfizer et BioNTech acceptent doucement de faire produire leur vaccin contre le Covid hors Europe et Etats-Unis

Ce n’est encore qu’une lettre d’intention et non pas un accord ferme. Le 21 juillet, le laboratoire allemand BioNTech et son partenaire américain Pfizer ont signé avec le sud-africain Biovac pour une possible production en Afrique de leur vaccin à ARN message (ARNm) contre le Covid-19, le Comirnaty, dans le but d’une distribution sur le continent africain. Le projet porte sur les installations de production de Biovac à Cape Town, en Afrique du Sud. Le laboratoire sud-africain serait alimenté en principe actif depuis les productions de Pfizer/BioNtech et de leurs sous-traitants en Europe. Et Biovac serait en charge de la seconde étape de production du vaccin, qui regroupe la formulation, le remplissage et le conditionnement.