Pfizer demande l'autorisation de son vaccin chez les enfants

(Reuters) - Le groupe américain Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech ont déposé mardi auprès de la FDA (Food and Drug Administration) une demande d'autorisation de leur vaccin contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

© Dado Ruvic Le groupe américain Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech ont déposé mardi auprès de la FDA (Food and Drug Administration) une demande d'autorisation de leur vaccin contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic Les deux sociétés ont déclaré la semaine dernière que leur vaccin Comirnaty avait entraîné chez les enfants de 5 à 11 ans, dans leur essai clinique de phase II/III, une réponse immunitaire qui correspond à ce qu'elles avaient précédemment observé chez les jeunes de 16 à 25 ans. Pfizer et BioNTech prévoient également de demander une autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments et d'autres autorités sanitaires. Aux Etats-Unis, le nombre d'infections par le coronavirus SARS-CoV-2 chez les enfants a fortement augmenté dernièrement, atteignant un niveau record début septembre, selon les données de l'Académie américaine de pédiatrie. Le vaccin Pfizer/BioNTech, appelé Comirnaty, est déjà autorisé chez les enfants à partir de 12 ans dans de nombreux pays, aux États-Unis et dans l'Union européenne notamment. (Rédigé par Manas Mishra à Bangalore ; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)

