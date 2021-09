Peut-on vraiment convertir une centrale nucléaire à la production d’hydrogène, comme le suggère Thierry Breton ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pymouss - Wikimédia Commons EDF pourrait-il faire fonctionner plus longtemps un des réacteurs de Damierre-en-Burly (Loiret) pour produire de l'hydrogène ?

La proposition a suscité la surprise jusque dans les rangs d’EDF. Elle fait se gratter la tête de plus d’un expert de l’énergie. Et elle commence à être reprise par des candidats à l’élection présidentielle française, avec des raccourcis malheureux.

Fin août, à l’université du Medef, Thierry Breton, le super commissaire européen en charge du marché intérieur, du numérique, de l’espace, de la défense, de l’audiovisuel et du tourisme, a suggéré « qu’à partir du moment où on déconnecte une centrale [nucléaire] pour accélérer transition […], on la fasse fonctionner, tant que les autorités de sûreté le permettent, exclusivement » pour produire de l’hydrogène.

Et ce, « en créant au pied de ces centrales en fin de vie des capacités de production d’hydrogène, et en y adjoignant toute une économie nouvelle d’électrolyseurs, de pipelines puis ensuite d’infrastructures qui vont bien pendant cinq, dix ans, peut-être quinze ans », a-t-il détaillé.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]