Peugeot 208, Renault Clio, Peugeot 2008... Découvrez le top 10 des voitures les plus vendues en France en 2021

© Peugeot La Peugeot 208 II domine le classement des meilleures ventes en France pour la deuxième année consécutive.

Après s’être effondré de 25 % en 2020, le marché automobile français n’a pas connu de rattrapage en 2021. Les ventes se sont maintenues presque au même niveau avec une progression de +0,5 % en 2021 sur le segment des véhicules particuliers, soit 1 659 004 immatriculations. Quels ont été les véhicules particuliers préférés des Français pour cette année ?

Le top 10 de 2021 reste quasiment inchangé par rapport à 2020. Ces dix modèles représentent à eux seuls 35 % des ventes en France de voitures particulières, et près de 15 % pour le trio de tête qui reste le même. On note que la Renault Zoé sort du classement pour tomber à la 16e place en 2021 (9e place en 2020) et que les Français affirment leur penchant pour les SUV, lesquels représentent la majorité des véhicules du top 10.

1 - Peugeot 208 II

Commercialisée depuis octobre 2020 la Peugeot 208 domine le classement des meilleures ventes en France pour la deuxième année consécutive, avec 88 013 immatriculations en 2021 (87 285 en 2020). Ce modèle représente 5,3 % du marché des véhicules particuliers en 2021.

2 - Renault Clio V

La cinquième déclinaison de la Clio arrive en deuxième position en 2021 avec 85 247 immatriculations. Elle talonne la Peugeot 208 avec 5,1 % des parts de marché.

3 - Peugeot 2008 II

Le SUV compact de Peugeot enregistre 75 477 immatriculations en 2021 et conserve sa troisième place des meilleures ventes en France. Il capte 4,5 % des parts de marché.

4 - Dacia Sandero III

La marque roumaine détenue par Renault place son modèle de SUV à la quatrième place avec 73 740 immatriculations (4,4 % des ventes)

5 - Citroën C3 III

Commercialisée depuis 2016, la Citroën C3 III atteint 65 365 immatriculations en 2021 (3,9 % du marché).

6 - Renault Captur II

La seconde génération du Renault Captur sortie en janvier 2020 cartonne toujours en 2021 avec 52 596 immatriculations (3,2 % des ventes de véhicules particuliers)

7 - Peugeot 3008 II

Sorti en 2016, le SUV de Peugeot enregistre 50 399 immatriculations en 2021 (3 % des ventes). Il s'agit du premier modèle du palmarès fabriqué en France à Sochaux (Doubs).

8 - Toyota Yaris

Ce véhicule hybride du constructeur japonais s'est vendu à 32 299 exemplaires en France en 2021 (1,9 % du marché). Il est le deuxième véhicule du top 10 fabriqué en France, à Onnaing (Nord). La nouvelle déclinaison en mini-SUV Yaris Cross s'est quant à elle vendue à 5 088 exemplaires.

9 - Dacia Duster 2

Le deuxième modèle phare de SUV de Dacia (avec le Sandero) a enregistré 31 058 immatriculations en 2021, soit 1,9 % des ventes de voitures particulières.

10 - Renault Twingo III

Sur le marché depuis 2014, la Twingo III enregistre 29 111 immatriculations en 2021 en captant 1,8 % des ventes.