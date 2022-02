Petronas Lubricants lance un bidon constitué de 50% de plastique recyclé

Faire mieux avec moins et en plus vertueux : avec son nouveau bidon de 20 litres, Petronas Lubricants réussit la quadrature du cercle. Le fabricant de lubrifiants cherchait à harmoniser sa gamme de récipients de 20 litres sachant que jusque-là il était obligé de commercialiser ses produits en cinq emballages différents en raison des dispositions légales présentes dans les différents pays européens. Cette réglementation n’étant plus d’actualité il a opté pour un emballage unique qui fait la part belle à l’environnement avec, d’une part, un contenu en résine recyclée post-consommation - en l’occurence du polyéthylène haute densité (PEhd) - à hauteur de 50% de sa composition et, d’autre part, une réduction du poids de 250 grammes par rapport à la précédente version.

Neutralité carbone

Ces deux avancées contribuent à sa démarche de développement durable, le groupe malaisien s’étant fixé comme objectif d’être neutre en carbone d’ici à 2050. Pour autant, la fonctionnalité de l’emballage n’est pas sacrifiée. Bien au contraire. Baptisé Ecovent 20L, le nouveau bidon intègre, dans le col, un dispositif de reprise d’air qui permet à l’huile de mieux s’écouler ce qui évite d’en gaspiller lors du versage et de réaliser cette opération plus rapidement. Le système est breveté. Proposés en noir, bleu et argent, ces bidons possèdent tous les mêmes formes, gage d'une meilleure logistique et d'une présentation en magasin plus harmonieuse. Ecovent 20L est certifié UN niveau 3, ce qui signifie qu'il résiste aux essais destructifs. Le bidon est disponible en deux versions : aux couleurs de Petronas ou neutre pour les produits commercialisés sous les marques de constructeurs.