Pétrole: Le PDG de Total ne voit pas les cours rester à 70 dollars

"Je ne parie pas sur 70 dollars toute l'année. Je pense que le bon prix du pétrole se situe plutôt entre 50 dollars et 60 dollars du baril", a-t-il dit sur la chaîne BFM Business.

Le cours du baril de Brent a franchi lundi le seuil de 70 dollars pour la première fois depuis le début de la pandémie et celui du brut léger américain (WTI) a atteint un plus haut de plus de deux ans, après les attaques des forces yéménites Houthi contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite.

(Dominique Vidalon et Blandine Hénault)