L'Opep maintient sa prévision de demande de pétrole malgré le variant Delta

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a confirmé jeudi sa prévision d'une forte reprise de la demande mondiale de brut en 2021 et en 2022, malgré les inquiétudes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus, qui a pesé sur les cours ces dernières semaines. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

"L'économie mondiale poursuit sa reprise", explique l'Opep dans son rapport mensuel publié ce 11 août. "Cependant, il reste de nombreux défis à relever, qui pourraient facilement freiner cet élan. En particulier, les développements liés au Covid-19 devront être suivis de près." L'Opep table sur une demande de pétrole inchangée pour 2021, tandis que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a abaissé ce jeudi ses prévisions de demande pour 2021 à cause du variant Delta. Ainsi, l'Opep prévoit toujours que la demande d'or noir augmentera cette année de 5,95 millions de barils par jour (bpj), soit une hausse de 6,6%, puis de 3,28 millions de bpj en 2022.

Le baril de pétrole Brent se négociait au-dessus de 71 dollars après la publication de ce rapport. Son prix a dépassé début juillet son niveau d'avant la pandémie, à plus de 77 dollars, stimulés par les espoirs de reprise économique et la perspective d'une diminution progressive de l'Opep et de ses alliés, mais les préoccupations concernant le variant Delta ont depuis pesé sur les prix.

"Importantes incertitudes"

L'Opep a légèrement relevé sa prévision de croissance économique mondiale pour 2021, de 5,5% à 5,6%, en tablant sur l'hypothèse que l'impact de la pandémie sera contenu, mais elle met en garde contre d'"importantes incertitudes". Sa prévision pour 2022 a elle aussi été revue à la hausse, passant de 4,1% à 4,2%.

"L'évolution de la pandémie de coronavirus sera le principal facteur ayant une incidence sur le rythme de la reprise à court terme, l'émergence potentielle de nouveaux variants et/ou mutations constituant un risque particulier", explique le rapport.

Avec Reuters (Alex Lawler, version française Laura Marchioro, édité par Marc Angrand)