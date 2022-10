Pétrochimie : Cotations du 27 septembre

Pour changer de rythme, les marchés pétrochimiques européens ont été calmes cette semaine, mais les marchés de l'énergie et des devises encore moins actifs. L'équilibre entre l'offre et la demande pour la plupart des produits chimiques est resté stable, mais le prix du pétrole et la valeur de l'euro ont chuté. Le Brent a chuté de 7 $/baril à 86,50 $/baril. Et l'euro est tombé à 0,95 $. Cela a poussé les prix des produits chimiques libellés en euros à des chiffres plus élevés, mais pas nécessairement à une valeur beaucoup plus grande.

Les prix spot du naphta dans le nord-ouest de l'Europe ont baissé de 30 $/t. Les prix spot des oléfines étaient globalement plus élevés. L'éthylène s'est contenté d'une baisse symbolique de 10 €/t. Le propylène est resté stable, tandis que le butadiène a augmenté de 80 €/t.

Les aromatiques ont été plutôt calmes dans des échanges limités. Les prix spot du benzène et des xylènes mélangés ont baissé de 20 $/tonne. Le toluène et l'orthoxylène sont restés stables. Le paraxylène a légèrement baissé de 10 $/t, tandis que le styrène a réalisé le seul petit gain du groupe, avec une hausse de 10 $/t.

Le méthanol et l'éthylène glycol sont également restés stables sur le marché spot. Le MTBE a chuté de 80 $/t en raison du ralentissement de la demande de carburants après la saison estivale. L'acrylonitrile a été négocié en hausse de 20 $/t.

Les prix spot des polymères ont baissé. Le polyéthylène (PE) linéaire à basse densité, le polyéthylène à haute densité et le PVC ont baissé de 20 à 30 €/t. Le polypropylène et le polystyrène ont chuté de 90 à 100 $/t. Le PE basse densité a réussi à se maintenir.