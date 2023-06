Pétrochimie : Aramco et TotalEnergies délivrent des contrats EPC pour le projet Amiral

Aramco et TotalEnergies viennent d'attribuer des contrats EPC dans le cadre du projet Amiral, qui vise à étendre, pour 11 Mrds $ investis, la plateforme saoudienne de raffinage-pétrochimie de Jubail. Ces attributions comptent, entre autres, la construction d'un vapocraqueur d'une capacité de 1,65 Mt d'éthylène par an, ainsi que deux unités qui produiront 50 000 t de polyéthylène par an, chacune.