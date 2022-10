Petit bolide électrique, des capteurs électroniques sur une plante, enchères de l'Airbus A380...Le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] Cette voiture électrique passe de 0 à 100 km/h en 1,416 seconde, un record

Voir la vidéo

E0711, une voiturette électrique conçue par une équipe d'étudiants de l'université de Stuttgart (Allemagne), est entrée dans le Guinness World Records début octobre. Equipé d'un moteur de 189 kW, ce bolide de 145 kilos a atteint les 100 km/h en seulement 1,416 seconde.

[L’industrie c’est fou] Une plante dirige une machette grâce à des signaux électriques



Voir la vidéo

L’artiste américain David Bowen a doté un philodendron de l’usage d’une machette grâce à des capteurs intégrés. Son but : donner à la plante les moyens de se défendre.

[L'industrie c'est fou] Airbus met aux enchères des pièces d'A380



Voir la vidéo

L’avionneur européen Airbus organise une vente aux enchères insolite. 500 pièces d’A380, objets usuels et éléments de cabine, mais aussi des équipements plus techniques, seront proposés à la vente du 13 au 15 octobre 2022, à Toulouse (Haute-Garonne) et sur internet.