Perturbations sur plusieurs sites de raffinage

TotalEnergies ajoute qu'il continuera à assurer les approvisionnements de son réseau de stations-service et ses clients et confirme qu’il n’y a pas de manque de carburants dans ses stations et que les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau satisfaisant.

Les livraisons sont bloquées sur les sites de La Mède, Donges, Normandie et Dunkerque, dit TotalEnergies qui assure par ailleurs faire en sorte que les stations-service soient convenablement approvisionnées.

Citant un représentant syndical, BFM TV rapporte qu'une grève de 24 heures a été votée sur le site d'Esso de Fos, exploité par ExxonMobil.

La production électrique a quant à elle été réduite de 100 mégawatts sur le réacteur nucléaire de Belleville 1.

