Perstorp élargit sa gamme de polyols d’origine renouvelable

Les polyols sont des alcools qui constituent l'une des principales matières premières pour la fabrication du polyuréthane. Recourir à des polyols issus de matières premières renouvelables permet de réduire l'empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur.

C’est dans cette optique que le chimiste suédois Perstorp, filiale depuis 2022 de la compagnie pétrolière malaisienne Petronas, a élargi son portefeuille de polyols d’origine renouvelable en lançant deux nouveaux grades.

Produits au sein de sa plateforme chimique de Stenungsund, en Suède, ces polyols d’origine renouvelable ou recyclée, basés sur le bilan massique, sont certifiés ISCC Plus. Neeture N100 et Evyron T100 sont les équivalents biosourcés respectivement du néopentyl glycol et du triméthylolpropane. Pour les produire, l'entreprise a recours à du biogaz ainsi qu'à du méthanol et du propylène certifiés ISCC bio-circulaires.

Cet élargissement de portefeuille s’inscrit dans la continuité de la stratégie de la société, entreprise dès 2010, de devenir un fournisseur de premier plan de produits chimiques à faible empreinte carbone. Il avait débuté avec l'introduction de Voxtar, un pentaérythritol basé sur un contenu en carbone renouvelable.

« La demande de produits chimiques à base de matières premières durables ne cesse d'augmenter », constate Jenny Klevås, directrice du marketing monde chez Perstorp. Avec l'ajout de ces nouveaux grades, Perstorp vise la plus faible empreinte carbone de l'industrie pour chacun de ses polyols de base et l'élimination progressive des matières premières fossiles vierges dans les segments des résines, des revêtements et des lubrifiants synthétiques. Au cours des dernières années, Perstorp a élargi son portefeuille de produits “verts” pour couvrir les plastifiants, les polyols, les acides, les alcools et les aldéhydes.