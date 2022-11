Perrin opte pour une fin de ligne Sidel

Concilier changements de format rapides alors que le marché est toujours plus friand de bouteilles diversifiées – des 37,5 l aux magnums – et des cadences importantes dans un contexte de hausse de la demande, notamment à l’international : telle était la contrainte à laquelle était soumise l'entreprise Famille Perrin, l’un des groupes vinicoles les plus importants de la vallée du Rhône qui représente une production annuelle de 35 millions de bouteilles.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]