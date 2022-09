Pernod Ricard prévoit un "bon démarrage" au premier trimestre après des résultats supérieurs aux attentes

PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a annoncé jeudi une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 19% et supérieure aux attentes sur son exercice 2021-2022, à la faveur de ventes records soutenues par une forte demande en Europe, en Chine et aux Etats-Unis et une maîtrise de ses coûts.