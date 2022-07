Pernod Ricard informe les consommateurs via un QR code

Dans le secteur des vins et spiritueux, Pernod Ricard se veut pionnier dans l’information du consommateur. Ainsi se donne-t-il deux ans pour apposer sur les bouteilles de l’ensemble de ses marques, dans le monde entier, une étiquette numérique « permettant de mieux informer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent et leur consommation responsable ». Autrement dit, un QR code. Un programme pilote est lancé ce mois-ci en Europe pour les whiskies, cognac et vodka Chivas, Ballantine's, The Glenlivet, Martell et Absolut.

