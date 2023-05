Pernod Ricard entre au capital d’EcoSpirits

Déjà partenaire d’EcoSpirits à Hong Kong et Singapour, Pernod Ricard va plus loin dans la démarche en prenant une participation minoritaire dans le capital de la start-up via son fonds de capital-risque Convivialité Ventures. Le groupe alcoolier français a profité d’une levée de fonds d’un montant de 10 millions de dollars. Il rejoint Closed Loop Partners, un fonds d’investissement américain axé sur l’économie circulaire, ainsi que d’autres investisseurs asiatiques et internationaux, notamment Proterra Asia, acteur du « private equity » dans le secteur alimentaire, Pavilion Capital, un fonds singapourien, et Wavemaker Partners, déjà présent au capital d’EcoSpirits. Pernod Ricard réalise cette opération avant d’élargir son partenariat avec EcoSpirits hors d’Asie.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]