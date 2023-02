Pernod Ricard affiche une forte croissance au S1, confiant dans ses objectifs

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a confirmé jeudi s'attendre à une forte croissance de ses ventes sur l'année en raison, notamment, de nouvelles hausses de prix en Chine et aux États-Unis pour compenser les coûts élevés de l'énergie, du verre et des emballage.