Permis accélérés, partenariats, stocks… La boîte à outils de Bruxelles pour sécuriser ses métaux stratégiques

Au moment où elle tente d’attirer les usines «vertes», l’Europe ne veut pas se retrouver sans métaux pour les approvisionner. C’est avec cet objectif en tête, traduit en langage bruxellois comme étant la recherche d’un «approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable de matières premières critiques» que la Commission européenne a présenté, jeudi 16 mars, sa proposition de Critical raw material act (CRMA). Ce projet de règlement doit encore être débattu et voté par le Parlement européen et le Conseil avant d'entrer en vigueur. Pour assurer la place de l’Europe dans «la course mondiale pour les nouveaux pétrole et gaz au cœur de notre économie», selon les mots du commissaire au marché intérieur, Thierry Bretton, la Commission propose notamment quatre grandes cibles globales pour 2030.

A cette date, un dixième des métaux stratégiques de l’Union européenne devront être extraits sur son sol (contre 3% aujourd'hui), tandis que 15% seront issus du recyclage. Par ailleurs, 40% des métaux raffinés consommés par l’Europe devront provenir de ses usines, et le Vieux continent devra éviter toute dépendance à un seul pays tiers pour «plus de 65% de [sa] consommation annuelle de matières premières stratégiques à n’importe quelle étape de fabrication pertinente». Pour atteindre ces cibles, qui n’ont pas de valeur contraignante, la Commission propose une boîte à outils fournie.

18 matières stratégiques pour les technologies de demain

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]