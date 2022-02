Performances solides pour Air Liquide, avant le passage de relais au sein de sa direction générale

En 2021, tous les principaux indicateurs d’Air Liquide sont au vert. Hors effets de change et d’énergie, et à périmètre comparable, le chiffre d’affaires atteint 23,33 milliards d’euros en croissance de 8,2%, la marge opérationnelle s'établit à 17,8%, et le résultat net récurrent progresse de 13%, à 2,57 milliards d’euros. Quasiment toutes les ventes par segment et par régions sont en croissance. Lors de la présentation des résultats annuels, mercredi 16 février, le PDG Benoît Potier a décrit le dernier exercice comme une « excellente performance », et ce, « malgré l’environnement inflationniste », le contexte sanitaire, et la flambée des prix de l’énergie. Le surcoût énergétique est d’ailleurs évalué à 2 milliards d’euros pour Air Liquide.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]