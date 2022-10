PepsiCo relève ses prévisions annuelles grâce aux hausses de prix

L'action du fabricant américain de sodas et de snacks, qui a également publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, augmentait de 2,3% dans les échanges avant-Bourse.

Le quasi-duopole de Coca-Cola et PepsiCo sur le marché des boissons gazeuses sucrées a permis à PepsiCo d'augmenter ses prix sans trop de réactions de la part des consommateurs.

Ces hausses de prix ont permis à la compagnie d'accroître ses revenus dans tous les segments, en particulier dans ses deux plus grandes divisions, à savoir les boissons en Amérique du Nord et Frito-Lay, qui commercialise des aliments à grignoter sous les marques Doritos et Cheetos.

La division boissons, qui comprend des marques telles que Mirinda, 7UP et Gatorade, a enregistré une augmentation de 1% en volume.

PepsiCo dit s'attendre désormais à une hausse de 12% de son chiffre d'affaires organique en 2022, au lieu de 10% auparavant.

Le groupe table également sur un bénéfice par action à taux de change constant d'environ 6,73 dollars (6,93 euros) pour l'exercice 2022, contre une prévision précédente de 6,63 dollars.

Le chiffre d'affaires net de la société a augmenté d'environ 9% pour atteindre 21,97 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 3 septembre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 20,84 milliards de dollars, selon le consensus IBES de Refinitif.

(Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bengalore; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)