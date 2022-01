PepsiCo incorpore des matières végétales dans ses sachets de chips

Les sachets de chips Lay’s sont habituellement façonnés avec un film complexe associant le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP). À compter d’avril prochain, en France, les pochons des recettes « à l’ancienne » et « paysanne » – soit près de 45 millions d’unités et 40% des volumes de chips Lay’s vendus dans l’hexagone, selon PepsiCo – intégreront 30% de matières végétales certifiées ISCC. La France a été choisie pour être le marché pilote de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de PepsiCo Europe de cesser d’utiliser du plastique vierge dans ses emballages de chips et de snacking – marques Lay’s, Doritos, Cheetos, Walkers… – à l’horizon 2030.