Pepsico expérimente le lot virtuel

« PepsiCo France explore une nouvelle façon d’allier petits plaisirs et responsabilité environnementale via le lot sans emballage » : ainsi s’exprime Charlène Defillon. La directrice marketing food de PepsiCo France résume les principaux enjeux du dossier sélectionné par Citeo dans le cadre de l’appel à projets (AAP) dédié à la réduction à la source. À l'occasion de sa démarche Pepsico Positive appliquée aux « emballages circulaires », l’entreprise travaille sur trois axes : la réduction du plastique, la promotion du recyclage par la sensibilisation au geste de tri et la « réinvention » des emballages. De quoi mettre en œuvre l’objectif « Net Zero » en 2040 et parvenir à une réduction de 40% des gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 par rapport à 2015. La réflexion sur le lot virtuel de chips Lays s’inscrit dans cette ambition.

Systèmes informatiques

« Dans un souci de réduire la quantité d’emballages plastique mis en marché, Pepsico France envisage de supprimer le film en plastique regroupant six sachets de chips et snacks individuels, qui permet aujourd’hui la vente en lot de ces produits. L’objectif de ce projet inédit sera de bien appréhender et tester auprès du consommateur la mise en place d’une offre « pick-and-mix » grâce à laquelle il pourra directement sélectionner en magasin les paquets de chips et de snacks individuels de son choix. À la clé de cette initiative, 100 tonnes de films plastique pourront être évitées chaque année ! », détaille l’entreprise. L’expérimentation, menée dans dix magasins, doit permettre de « comprendre les conditions de réussite du lancement du dispositif » en identifiant « les freins à l’achat » et les leviers à actionner.

En renonçant aux codes-barres des lots physiques, le lot virtuel repose notamment sur les systèmes informatiques des grandes surfaces. Ce développement rejoint le #challengelotvirtuel mené par Bruno Garnier (Moultipass Agency) et Anne-Laure Bulliffon (Albumine) évoqué par Emballages Magazine en juillet 2022.