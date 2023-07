Pépite française des micro-écrans, captage de CO2 dans le Grand Ouest, ferme hydrolienne... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Microoled lève 21 millions d’euros

Microoled, l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de micro-écrans OLED (diode électroluminescente organique en français) à haute résolution et très faible consommation énergétique, a annoncé mercredi 12 juillet une levée de 21 millions d’euros auprès du fonds parisien Jolt Capital, de Bpifrance. Cette levée aidera la pépite iséroise à tripler sa production d’ici 2026. Les micro-écrans OLED servent principalement de viseurs dans des domaines aussi variés que la sécurité, la défense, le médical ou les technologies grand public (appareils photos, caméras thermiques, jumelles, microscopes…)

Un projet de captage de CO2 dans le Grand Ouest

TotalEnergies, Lhoist, Lafarge, Heidelberg Materials, GRTgaz et Elengy ont annoncé lundi 10 juillet le lancement de GOCO2, un projet de captage et de transport de CO2 d’origine industrielle des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine. Le consortium prévoit de récolter et de stocker jusqu’à 4 millions de tonnes par an de CO2 en 2050, soit 75% des émissions industrielles du Grand Ouest à cette date. Le CO2 prélevé à la sortie des usines sera acheminé par canalisation jusqu’au terminal de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à destination des zones de stockage géologique permanent. Le montant des investissements n’est pas connu.

Un projet de ferme hydrolienne dans la Manche

L’Etat a accordé une aide d’au moins 65 millions d’euros pour le projet de ferme hydrolienne «FloWatt». Les sept turbines devraient être exploitées pendant 20 ans dans la zone du Raz-Blanchard, dans la Manche, à partir de 2026. Outre cette somme, le projet pourra compter sur un tarif d’achat préférentiel de l’énergie produite. Trois sociétés françaises portent FloWatt : Hydroquest pour la conception, Constructions mécaniques de Normandie (CMN) pour la fabrication, et Qair pour l’exploitation des hydroliennes. La production annuelle prévue est estimée entre 11 et 13 térawattheures (TWh), soit l’équivalent de la consommation d’électricité de 20 000 habitants.

Une usine de packaging de luxe sur-mesure dans l'Ain

Le géant américain de l'emballage Aptar a inauguré le 12 juillet sa nouvelle usine d'Oyonnax (Ain) de fabrication de produits sur-mesure pour le secteur de la parfumerie/cosmétique. La nouvelle installation de 25 000 m² permettra de gagner du temps dans le changement des moules d'injection et de thermoformage, puis dans l'assemblage des produits. Opérationnelle depuis le premier trimestre 2023, l’usine produira pour les grands noms du secteur : LVMH, Chanel, Hermès, Clarins... La construction du site a nécessité un investissement de 42 millions d'euros.

UPS investit 46 millions d’euros pour son hub logistique de Paris-Evry

La filiale française du groupe postal américain UPS a annoncé lundi 10 juillet son intention d’investir 46 millions d’euros pour agrandir et moderniser son site logistique d’Evry-Courcouronnes (Essonne), cinq ans après son ouverture. Les travaux débuteront début 2024 avec la construction de portes de chargement et de déchargement pour augmenter la capacité de tri de plus de 11 000 colis/heure, hors colis de petites tailles. L’agrandissement du parking du hub est également prévu. Cette opération devrait créer 70 nouveaux emplois.

Seb investit 30 millions d'euros dans une plateforme logistique en Côte-d'Or

Le groupe Seb a annoncé mardi 11 juillet un investissement de 30 millions d’euros sur la commune de Til-Châtel (Côte-d’Or) pour y construire une plateforme logistique de 60 000 m² destinée à la distribution d’articles culinaires pour les marchés de l’Europe de l’Ouest. Seb compte ainsi «rationaliser» les niveaux de stocks et améliorer la disponibilité des produits pour plusieurs marchés (France, Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas). Les stocks des références communes à ces différents pays seront mutualisés. 100 postes pourraient être créés au démarrage du site.

Le Chantier de l’Arsenal va déménager pour produire davantage

Créé en 2015, le Chantier de l’Arsenal occupe un bâtiment de 1 600 m² appartenant au port de La Rochelle (Charente-Maritime) pour fabriquer des catamarans sur-mesure commercialisés sous la marque Day One. Cette installation ne pouvant être pérennisée, l’entreprise a décidé d’investir 10 millions d’euros dans la construction d’une usine de 4 000 m² permettant de produire une dizaine de bateaux par an. 35 nouveaux salariés pourraient être embauchés. La livraison du site est attendue pour fin 2024.