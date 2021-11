Pénuries, hausses de prix, l'industrie du papier carton ne suit plus la croissance de la demande

Une consommation globale en hausse, des ventes en ligne (nécessitant plus d'emballage) qui ne cessent de croître et des emballages qui migrent de plus en plus du plastique vers la cellulose, la demande en papier carton est au rendez-vous. Ce pourrait être une bonne nouvelle pour les professionnels de la filière, si la matière était disponible. A quelques semaines des fêtes, les craintes enflent. De l’édition aux emballages ménagers, commerciaux et industriels, toute l’économie est concernée. Les entreprises redoutent la pénurie à l’approche des fêtes. Fin octobre, Claude de Saint-Vincent, le patron du groupe Média participations, évoquait sur RTL de potentielles incapacités à réimprimer certains livres. Plus récemment, au micro d’Europe1, Philippe Jambon, fondateur du chocolatier français Jeff de Bruges (groupe United belgian chocolate makers), s’inquiétait des retards de livraison de ses emballages chinois transportés par bateau.