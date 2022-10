Pénuries de carburant, Kangoo 100% électrique, nouvelle manufacture Fendi... Les cinq images de la semaine

Les stations-service au ralenti

Après plusieurs semaines de mouvement social, la grève des salariés des deux seules raffineries du groupe Esso-ExxonMobil en France, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et à Gravenchon (Seine-Maritime), a été levée. Chez TotalEnergies, les représentants de la CFDT et de la CFE-CGC se sont dits prêts à donner un avis favorable aux mesures proposées par le géant français, tandis que la CGT a claqué la porte des négociations vendredi matin. La situation restait néanmoins tendue en fin de semaine, près d'un tiers des stations-services manquant au moins d'un type d'essence. Une pénurie qui affecte fortement les transporteurs routiers.

Le Kangoo se réinvente en électrique

Vingt-cinq ans après le lancement du Kangoo, Renault continue de moderniser son ludospace. Dévoilé en amont du Mondial de l’Auto, le Kangoo E-Tech Electric doit permettre à la marque française de se positionner sur l’électrification des flottes professionnelles. L'usine de Maubeuge (Nord), qui a débuté la production du nouveau modèle en octobre, a reçu 450 millions d’euros d’investissements entre 2018 et 2021 pour monter en gamme et accélérer sa transition. Alpine, la marque de sport du groupe, a de son côté présenté son concept-car Alpenglow, un avant-goût des trois véhicules électriques qu'elle lancera entre 2024 et 2026.

Une manufacture Fendi en Toscane

Inaugurée le 12 octobre, la nouvelle manufacture de la marque de luxe italienne Fendi se situe à vingtaine de kilomètres de Florence, en plein cœur de la Toscane. Ultra-moderne, cet atelier a nécessité un investissement de 50 millions d'euros de la part de sa maison-mère, le groupe LVMH. Celui-ci espère rendre les métiers artisanaux plus attractifs, notamment auprès des plus jeunes.

La ligne 14 du métro parisien se prolonge

Le ministre des Transports Clément Beaune a assisté le 12 octobre à la soudure des premiers rails de la future gare de Saint-Denis Pleyel, qui devrait accueillir plus de 250 000 voyageurs chaque jour à l'horizon 2030. Le prolongement nord de la ligne 14 du métro parisien devrait être terminé pour les jeux Olympiques de 2024.

Plastic Omnium mise sur l'hydrogène à Dettingen

Installé à Dettingen (Allemagne) avec son allié ElringKlinger, Plastic Omnium lève le voile sur son usine de piles à combustible, le cœur des véhicules à hydrogène. Une activité plus que stratégique pour l'équipementier, puisqu'il vise 3 milliards d'euros de ventes dans le secteur en 2030. Avec 180 salariés, l’usine devrait fabriquer plusieurs centaines d'unités en 2022, mais elle assure pouvoir à terme en produire jusqu'à 10 000 chaque année.