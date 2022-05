Pénurie et hausses de prix... Et si on s'apprêtait à signer l'acte de décès du papier d’impression?

Le papier reprographique se fait de plus en plus rare et coûteux. Le distributeur Raja Office, spécialiste des fournitures et du mobilier de bureau, peine à s’approvisionner et à satisfaire la demande. Conséquence de la transformation de l’industrie papetière et de la guerre en Ukraine, cette crise de l’offre pourrait bien, selon Alain Josse, le directeur général de la filiale du groupe Raja, signer la disparition pure et simple de la photocopieuse et de l'écosystème d'impression.