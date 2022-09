Pénalisée par le bond des prix du gaz et de l’électricité, la chimie cherche la parade

Début septembre, aucune unité chimique n’était à l’arrêt en France en raison de l’impact direct des tensions liées au gaz et à l’électricité. Sylvain Le Net, responsable énergie et changement climatique de France Chimie, indiquait alors qu’il n’y avait «pas de fermeture de capacités à déplorer, simplement quelques usines au ralenti». La situation a depuis changé. Le 19 septembre, l’unité d’ammoniac de l’usine Borealis à Grand-Quevilly (Seine-Maritime) a été stoppée, selon une source syndicale. Grande consommatrice d’électricité et de gaz - lequel est utilisé comme source d’énergie, mais parfois aussi comme matière première -, la chimie est l’un des secteurs industriels les plus touchés par les problèmes énergétiques actuels.

Le prix du gaz inquiète

