Pellenc ST met en service son centre d’innovation pour le tri de déchets à Pertuis

« Avec ce centre d’innovation de 1 350 m², nous augmentons nos moyens de R&D pour développer les briques technologiques qui feront évoluer nos machines et nous simulons les conditions d’exploitation d’un centre de tri », se félicite Jean Hénin, président de Pellenc ST, lors de l’inauguration mardi 28 juin à Pertuis (Vaucluse) du premier bâtiment d’un projet global destiné à doubler le chiffre d’affaires d’ici à 2025. Pour le groupe de conception et de fabrication de machines de tri optique de déchets, créé en 2001, l’investissement s’élève à 4,5 millions d’euros. Au total, Pellenc ST dépensera 10 millions d'euros pour réorganiser son site. Il a bénéficié d’un appui de France relance et l’Ademe à hauteur de 500 000 euros pour réaliser son projet.

[...]