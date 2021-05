Peine lourde de prison pour les ex-propriétaires de l'aciérie Ilva, condamnés pour pollution

Un tribunal de Tarente, en Italie, a livré trois condamnations lundi 31 mai au terme de cinq ans de procès. Fabio et Nicola Riva, anciens propriétaires de l'aciérie Ilva, ont écopé respectivement de 22 et 20 ans de prison pour avoir laissé une pollution dangereuse émaner de l'usine pendant plus de cinquante ans. Le tribunal a également condamné l'ancien président de la région des Pouilles, Nichi Vendola, à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement. Ces sanctions ne seront définitives qu'une fois les procédures d'appels épuisées.