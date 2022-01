Pebax : Arkema investit dans l'Eure

L'élastomère Pebax peut être notamment utilisé pour la fabrication de chaussures de running.

Arkema va augmenter d’environ 25 % sa capacité de production mondiale d’élastomères Pebax en investissant sur son site de Serquigny en France (27). La production supplémentaire permettra à partir de mi-2023 de produire un ensemble de grades spécialisés répondant à une demande croissante de divers clients notamment dans le sport ou les biens de consommation.

Souplesse et légèreté

Cette hausse de production concerne également la gamme bio-sourcée et recyclable Pebax Rnew fabriquée à partir de graines de ricin. Les propriétés de l’élastomère Pebax, légèreté, souplesse et bon retour énergétique entre autres, sont appréciées pour les équipements sportifs tels que les semelles de chaussures de running, les chaussures de ski ou les textiles techniques, et dans les biens de consommation comme les téléphones portables et les écrans flexibles ou encore dans d’autres secteurs comme le médical.