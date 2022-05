PC industriel ultracompact

Le PC industriel C6027 - de dimensions 82 x 127 x 69 mm - intègre le processeur Intel Core i U série à faible consommation énergétique. Il est doté d’une mémoire DDR4-RAM de 4 Go (extensible à 8 Go) et de 40 Go M.2 SSD flash 3D. Modulaire, il bénéficie d’un second circuit imprimé intégrant des extensions d’interface ou de fonctions afin d’élargir les champs d'application. Il inclut neuf ports Ethernet (RJ45) et une alimentation sans interruption pour la sauvegarde de données persistantes. Il peut être utilisé comme passerelle IoT ou de sécurité pour connecter différents modules de machines et d’installation. Suivant le montage, il s’adapte à quasiment toutes les typologies d'armoires électriques et de concepts machines. Sa conception avancée de refroidissement passif permet une dissipation thermique via un radiateur unilatéral.

Fabricant : Beckhoff

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]