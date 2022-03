Pause pour le projet Iter, drone européen, chauffage au fioul, réseaux mobiles Open RAN... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : le début des travaux d’assemblage de la chambre à vide du tokamak d'Iter stoppé par l’ASN, la France et trois autres pays ont signé un contrat avec l’OCCAR et plusieurs industriels pour lancer le programme de l’Eurodrone, des modèles de chaudières au biofioul pour pallier l'interdiction à venir, le Royaume-Uni prône l'utilisation de la technologie Open RAN d'ici à 2030,...