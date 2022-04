Pause en vue pour les actions européennes, les PMI à suivre

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture, les investisseurs semblant vouloir marquer une pause en attendant d'en savoir plus sur ce que pourraient décider les puissances occidentales contre la Russie.

Les contrats à terme indiquent une hausse de 0,01% pour le CAC 40 parisien, un recul de 0,25% pour le Dax à Francfort et de 0,15% pour le FTSE à Londres.

L'indice large européen Stoxx 600 a gagné 0,84% lundi et le CAC 40 0,70%, la progression des valeurs technologiques ayant pris le pas sur les incertitudes liées à la guerre en Ukraine.

Les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre des forces russes en Ukraine, se préparent à adopter d'autres sanctions contre Moscou, ce qui pourrait provoquer une nouvelle flambée des prix des matières premières et accroître par conséquent la pression sur les banques centrales pour agir face à l'inflation.

Ce mardi, la banque centrale d'Australie a sans surprise maintenu son taux directeur à 0,1% mais a ouvert la porte à un premier relèvement de ses taux depuis plus de dix ans, en soulignant que les futures données sur l'inflation et le coût de la main-d'oeuvre seront déterminantes dans sa prise de décision.

Les opérateurs de marché surveilleront la publication dans la matinée des chiffres définitifs pour le mois de mars des indicateurs d'activité PMI des services et composite.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi portée par les grosses capitalisations et par l'envolée de l'action Twitter (+27%) dans le sillage de l'annonce d'une prise de participation de 9,2% de l'homme d'affaires Elon Musk, désormais premier actionnaire du réseau social. [.NFR]

L'indice Dow Jones a gagné 0,3% à 34.921,88 points, le S&P-500 a pris 0,81% à 4.582,64 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,90% à 14.532,55 points.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a pris 0,19% au terme d'une séance hésitante, tiraillé entre, d'une part, la prudence des investisseurs sur les prévisions des entreprises avec la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine et, d'autre part, la séance positive lundi à Wall Street.

Les marchés chinois sont fermés pour un jour férié.

TAUX

Du côté des emprunts d'Etat, les rendements des bons du Trésor américains varient peu mais le segment de la courbe de taux deux ans-dix ans reste inversé, ce qui est considéré comme un indicateur fiable des risques de récession à terme et des doutes des investisseurs sur l'évolution de la conjoncture et de la politique monétaire.

Le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 2,432% et celui du deux ans à 2,4549%, ce qui permet à l'écart de rendement entre ces deux maturités de se réduire à -2,47 point de base après avoir frôlé -10 la veille.

Le dix ans allemand est peu changé dans les premiers échanges, à 0,534%.

CHANGES

L'euro est inchangé à 1,0965 dollar, proche d'un creux d'une semaine atteint la veille à 1,0959, affecté par la perspective de sanctions européennes supplémentaires contre la Russie.

L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert contre de grandes devises, est stable.

Le dollar australien (+0,9%) a atteint un pic de dix mois contre le dollar américain, la Banque de Réserve d'Australie (RBA) ayant renoncé à son engagement d'être "patiente" en matière de resserrement de sa politique monétaire.

"Nous pouvons probablement nous attendre à une hausse de taux peu après les élections (legislatives) de mai (...) Le retard de la RBA montre la folie de son obstination à être trop 'dovish' au début de l'année (...) Elle devra probablement agir plus rapidement et plus durement pour relever le taux de 0,1%, lamentablement bas et inadéquat, ce qui augmente les risques d'un choc sur l'économie", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse, la possibilité de nouvelles sanctions contre Moscou renforçant les inquiétudes sur les perturbations de l'approvisionnement tandis que les négociations sur le nucléaire iranien sont au point mort.

Le Brent gagne 1,82% à 109,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,8% à 105,14 dollars.

(édité par Bertrand Boucey)