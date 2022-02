Pause en vue à Wall Street, février commence bien en Europe

© PETER NICHOLLS Wall Street devrait ouvrir en léger repli mardi au lendemain d'une hausse soutenue mais les Bourses européennes affichent une progression solide à mi-séance. En Europe, le CAC 40 parisien gagne 1,06% vers 11h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,96% et à Francfort, le Dax avance de 1,08%. /Photo d'archives/REUTERS/Peter Nicholls

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en léger repli mardi au lendemain d'une hausse soutenue mais les Bourses européennes affichent une progression solide à mi-séance, les investisseurs semblant désireux de tourner la page d'un début d'année agité en s'appuyant sur les déclarations jugées rassurantes de responsables de la Réserve fédérale américaine sur la remontée des taux.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,16% pour le Nasdaq.

Ce dernier a bondi de 3,41% lundi, ce qui lui a permis d'éviter d'enregistrer la plus forte baisse de son histoire sur un mois de janvier en limitant son repli mensuel à 8,99%, ce qui reste sa pire performance mensuelle depuis 2009.

Le rebond a été alimenté entre autres par les déclarations de plusieurs responsables de la Fed laissant entendre qu'une hausse de taux en mars est acquise mais que le resserrement de la politique monétaire s'adaptera ensuite à l'évolution de la conjoncture, ce qui pourrait remettre en cause les anticipations d'une remontée très rapide du coût du crédit dans les mois à venir.

En Europe, le CAC 40 parisien gagne 1,06% à 7.073,36 points vers 11h50 GMT après un pic à 7.088,22, son meilleur niveau depuis le 21 janvier. A Londres, le FTSE 100 prend 0,96% et à Francfort, le Dax avance de 1,08%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,02%, le FTSEurofirst 300 de 1,15% et le Stoxx 600 de 1,18%.

La séance à Wall Street, en attendant les résultats d'Alphabet après la clôture, sera animée entre autres par l'indice ISM d'activité dans le secteur manufacturier américain, à 15h00 GMT.

En Europe, les résultats définitifs des enquêtes PMI d'IHS Markit montrent une accélération de la croissance dans l'industrie et un début de détente des tensions inflationnistes.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain poursuivent leur recul après les déclarations des responsables de la Fed: le deux ans revient à 1,1631% et le dix ans à 1,7519%.

Les rendements européens reculent eux aussi au lendemain de la forte hausse provoquée par les chiffres supérieurs aux attentes de l'inflation allemande: le dix ans allemand qui était monté à 0,032% lundi, retombe à -0,002%.

À deux jours des décisions de la Banque centrale européenne (BCE), la première estimation de l'inflation en janvier en France a confirmé que les tensions sur les prix restent fortes: l'indice IPCH ressort en hausse de 3,3% en rythme annuel alors que le consensus Reuters le donnait à +3,0%.

VALEURS EN EUROPE

Le rebond des actions européennes profite en premier lieu au secteur des services financiers, dont l'indice Stoxx progresse de 2,26% après les résultats meilleurs qu'attendu de la banque suisse UBS, dont l'action bondit de 7,22%.

La tendance générale bénéficie plus généralement aux valeurs cycliques, comme les matières premières (+2,64%) ou l'industrie (+1,69%). À Paris, ArcelorMittal gagne 3,65% en tête du CAC 40, Saint-Gobain 2,33%.

Safran prend de son côté 2,44% après la recommandation d'achat de Deutsche Bank.

En baisse, l'opérateur belge de télécommunications Proximus cède 3,95% après un conseil de vente de Citi et le groupe parapétrolier italien Saipem abandonne 3,22%, au plus bas depuis 1992, son avertissement sur résultats lui ayant déjà fait perdre plus de 30% lundi.

CHANGES

Le dollar cède du terrain face aux autres grandes devises (-0,30%) après les dernières déclarations sur la stratégie de la Fed et le regain d'appétit pour le risque actions, qui le prive de son statut de valeur refuge. Il s'éloigne ainsi du plus haut de 19 mois touché vendredi.

"La semaine dernière, le sentiment dominant parmi les cambistes était que la Fed allait accélérer le resserrement de sa politique (...) Depuis lors, les responsables de la Fed qui se sont exprimés en public ont minimisé ces attentes, en mettant l'accent sur la réduction du bilan comme moyen moins agressif de maîtriser l'inflation", explique Ricardo Evangelista, analyste senior d'ActivTrades.

L'euro remonte à 1,1274 dollar (+0,36%).

PÉTROLE

Bien orienté en début de journée, le marché pétrolier est ensuite passé dans le rouge, les traders privilégiant la prudence avant les chiffres hebdomadaires des stocks aux Etats-Unis et la réunion de l'"Opep+" sur sa stratégie de production mercredi.

Le Brent abandonne 0,11% à 89,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,06% à 88,10 dollars.

Le marché anticipe une augmentation des stocks américains de brut. L'American Petroleum Institute (API) doit publier ses statistiques hebdomadaires à 21h30 GMT.

(Reportage XXXX, version française Marc Angrand)