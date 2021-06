Paul George maintient les Clippers en vie à Phoenix

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA TODAY USPW Paul George était en feu cette nuit contre les Suns./Photo prise le 24 juin 2021/REUTERS/USA TODAY USPW

D'ores et déjà dos au mur puisque menés 3-1 en finale de conférence, les Clippers se rendaient à Phoenix pour tenter de continuer de croire en leur rêve de finales NBA. Et grâce à une magnifique entame de match, de Marcus Morris notamment (22 points en tout), la franchise de Los Angeles a vite mené 20-5. Pas décidés à se laisser marcher dessus, les Suns sont peu à peu revenus et ont rejoint les vestiaires avec un retard de sept unités seulement (52-59). Mais lors des deux derniers quart-temps, Paul George a repris les choses en main et guidé les Clippers vers la victoire en compilant 41 points, 13 rebonds et 6 passes. Malgré 31 points de Devin Booker et 22 de Chris Paul, Phoenix s'incline donc 102-116 sur son parquet. Les Arizoniens devront donc retourner du côté de LA dans deux jours pour tenter de clôturer une série qu'ils ne mènent plus que 3 à 2.