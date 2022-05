Passer l’hiver 2022, la première des cinq priorités du nouveau gouvernement dans l'énergie

Le dossier sera tout en haut de la pile des sujets prioritaires du nouveau gouvernement que doit contribuer à former la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, nommée lundi 16 mai. Entre l’embargo sur le charbon russe, celui annoncé sur le pétrole russe (qui va réduire la disponibilité du diesel), la décision de l’Europe d’interdire le paiement en roubles du gaz réclamé par Poutine (qui entamera les livraisons) et surtout, une disponibilité au plus bas du parc nucléaire historique d’EDF, la France va devoir dès cet automne réapprendre à faire des économies d’énergies tous azimuts.

