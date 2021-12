Passe vaccinal, télétravail renforcé et masque porté en continu dans les transports, les principales mesures annoncées par Jean Castex

© Jean-Claude Thuilier Il sera désormais interdit de consommer des boissons ou de la nourriture au cinéma et dans les transports, y compris longue distance, a annoncé le gouvernement le 27 décembre.

Outre la réduction à trois mois après la dernière injection ou infection du délai pour effectuer sa troisième, voire bientôt sa quatrième dose vaccinale (que le Premier ministre n'exclut pas de voir bientôt recommandée aux plus fragiles), Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran ont annoncé plusieurs mesures, le 27 décembre en fin de journée, pour tenter d'endiguer l'envolée de l'épidémie de Covid-19 provoquée par le variant Omicron. Ces mesures complémentaires devraient entrer en vigueur le lundi 3 janvier, pour une durée initiale de trois semaines.

Port du masque renforcé

Le port du masque devrait bientôt être à nouveau obligatoire en extérieur dans les centre-ville, après coordination avec les préfets et les maires. La consommation de boissons et de nourriture sera strictement interdite dans les cinémas et dans les transports, y compris longue distance, où le masque devra être porté en continu. La consommation dans les bars sera limitée aux personnes assises, et les concerts debout seront interdits. Un soutien aux secteurs économiques affectés par ces nouvelles mesures sera mis en place, après des discussions conduites par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Passe vaccinal et contrôles accrus

La transformation du passe sanitaire - valable après un schéma de vaccination complet ou un test négatif - en passe vaccinal (accordé uniquement aux personnes récemment guéries ou vaccinées) sera discutée au Parlement, le projet de loi ayant été validé en Conseil de défense sanitaire. La lutte contre les faux passes devrait en outre être renforcée, grâce à une assistance des forces de l'ordre aux contrôles dans les établissements recevant du public (ERP), mais la possibilité pour les personnes habilitées des ERP à contrôler, en cas de doute, la pièce d'identité du porteur du passe sera elle aussi à nouveau discutée.

Télétravail "obligatoire"

A compter de la rentrée et pour trois semaines, le télétravail sera "obligatoire dans toutes les entreprises où il est possible", à raison "de trois jours par semaine et si possible quatre", a annoncé Jean Castex, sans pour autant détailler comment le télétravail pourrait, cette fois, être réellement obligatoire. La ministre du Travail Elisabeth Borne, qui avait déjà le 22 décembre appelé les entreprises à instaurer dès la rentrée un minimum de trois jours de télétravail, devrait entamer des négociations avec les partenaires sociaux sur ce point dès le 28 décembre.

Retour des jauges dans les rassemblements

Les grands rassemblements devront respecter une jauge de 2000 personnes maximum lorsqu'ils se tiennent en intérieur, et de 5000 personnes en extérieur. Les lieux de culte et les meetings politiques, où la participation libre et anonyme est garantie constitutionnellement, ne sont pas concernés mais le gouvernement appelle à la vigilance et discutera avec les différentes formations politiques de bonnes pratiques à mettre en place.

Risque de désorganisation, voire de paralysie de l'économie

Le variant Omicron du Covid-19 étant "beaucoup, beaucoup plus contagieux - au moins trois fois plus que Delta avec un nombre de malades qui double tous les deux jours, nous pourrions atteindre 250 000 cas par jour d'ici le début du mois de janvier", a précisé Olivier Véran. Jean Castex reconnaît "un risque de désorganisation" de l'économie et de la société en raison des très nombreux arrêts maladie pour les cas positifs et cas contacts qui s'annoncent. De quoi faire bondir l'absentéisme en entreprises. Pour le limiter, la période d'isolement des cas contacts sera ré-étudiée d'ici à la fin de la semaine et devrait être précisée le 31 décembre.

La SNCF a ouvert le bal, en prévenant dès 17h qu'elle prévoyait d'ores et déjà une perturbation du trafic en raison d'un manque de personnel sur le RER E les 28 et 29 décembre.

?? InfoTrafic #RERE



Mardi 28 et mercredi 29 décembre - Le trafic sera perturbé entre Haussmann Saint-Lazare et Chelles-Gournay / Villiers-sur-Marne.



Cela s'explique par des difficultés de production liées à un manque de personnel dû à la crise sanitaire. pic.twitter.com/nTSgCVdKIY — RER E T4 (@RERE_T4_SNCF) December 27, 2021

Un temps envisagés, un nouveau couvre-feu (notamment le soir du 31 décembre pour le réveillon de la Saint-Sylvestre) et le report de la rentrée ou le passage en distanciel dans les établissements scolaires ont pour l'instant été écartés, mais les protocoles en place, la fréquence et les modalités des tests y seront ré-étudiés en fonction de l'évolution de la pandémie. Les écoles ne seront fermées "qu'en dernier recours", a précisé Olivier Véran.