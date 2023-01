Passage de témoin chez Coveris

Coveris considère avoir terminé « avec succès » sa phase de « réalignement stratégique » entamée en 2018. Pour poursuivre son expansion internationale et sa politique en matière de développement durable, et « préparer au mieux la société aux défis de sa prochaine phase de développement », selon un communiqué, le groupe autrichien d’emballage flexible a décidé de confier sa direction générale à Christian Kolarik. Celui-ci était le directeur des opérations depuis l’an dernier, après quatre années à la tête de la branche des emballages souples. Jakob Mosser, qui en était le Pdg depuis 2018 et la cession des divisions emballages rigides et Amériques, devient président exécutif.

