Passage de témoin au Geppia

Le « dress code » de la soirée était très simple : nœud papillon pour tout le monde ! Lors de la traditionnelle soirée des dirigeants qui rassemblait une centaine de participants, le Groupement des équipementiers français du process et du packaging (Geppia) rendait hommage à son fondateur, Jean-Marc Doré, qui a fait ses débuts dans la filière de l’emballage et du conditionnement comme directeur commercial d'une publication professionnelle bien connue – Emballages Magazine – et dirigé Mécaplastic, un spécialiste du thermoformage et de l'operculage.

