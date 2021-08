Pass sanitaire, vaccination... Les nouvelles règles qui s'appliquent en entreprises

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Commission européenne A partir du 30 août, de nombreux salariés devront présenter un pass sanitaire pour pouvoir travailler.

Afin d'aider les employeurs perdus face à l'avalanche d'annonces liées au Covid-19 ces dernières semaines, le gouvernement a publié lundi 9 août une nouvelle mouture de son protocole sanitaire en entreprises. Beaucoup de règles restent inchangées : télétravail encouragé, port du masque et distanciation physique d'au moins un mètre à l'intérieur, limitation des regroupements...

Mais le document précise aussi les contours de l'extension du pass sanitaire, obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture depuis le 21 juillet et étendu le 9 août aux transports longue distance, aux bars et restaurants, aux établissements de santé et aux salons professionnels.

Employeur ou responsable

A partir du 30 août, tous les salariés travaillant dans ces secteurs devront eux aussi être munis de ce précieux document, en version numérique ou papier.

Cet article est réservé aux abonnés

