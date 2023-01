Pasqal lève 100 millions d'euros, du lithium made in France, Airbus recrute... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Pasqal boucle une levée de fonds de 100 millions d'euros

La start-up française Pasqal, qui fabrique un calculateur quantique, a annoncé le 24 janvier avoir levé 100 millions d’euros. Ce tour de financement, le plus important dans le secteur en Europe, va lui permettre de recruter massivement et d’accélérer sa recherche et développement. Dans le détail, elle espère atteindre 1 000 qubits d’ici la fin de l’année 2023 et démontrer un avantage commercial de sa technologie en 2024.

Le lithium géothermal alsacien suscite les convoitises

Le groupe minier Eramet et Electricité de Strasbourg, une filiale d'EDF, ont signé un protocole d’accord dans l’objectif d’extraire des sous-sols alsaciens 10 000 tonnes par an de carbonate de lithium, ce qui correspondrait aux besoins d’environ 250 000 batteries de véhicules électriques. La production, qui pourrait démarrer avant la fin de la décennie, renforcerait la souveraineté française et européenne en matière d’approvisionnement de métaux critiques.

Airbus multiplie les embauches

Entre la montée en cadence de production et la nécessaire maîtrise de nouvelles technologies liées à la décarbonation, Airbus recrute tous azimuts. En 2023, l'avionneur prévoit d’embaucher 13 000 personnes dans le monde, un niveau record qui avait déjà été atteint l’année précédente. Via sa filiale Airbus Atlantic, le groupe va d'ailleurs créer 200 emplois à Rochefort (Charente-Maritime), afin de renforcer son usine spécialisée dans l’assemblage d’éléments de fuselage pour les A320, A330, A350 et A400M.

Le Port de Marseille-Fos accélère sa transition écologique

Porté par son chiffre d'affaires en hausse de 16% sur un an (à 190 millions d'euros), le Grand port maritime de Marseille (GPMM) peut se projeter à long terme pour assurer sa mutation vers les nouvelles énergies. Une partie des 80 millions d'euros d'investissements prévus pour 2023 sera consacrée à la mise en œuvre de futurs projets éoliens offshore et à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des entrepôts.

Un démonstrateur chauffe les bâtiments grâce à l'énergie des routes

Installé en décembre 2022 sur le site de Savoie Technolac, le démonstrateur Dromotherm collecte et stocke l'énergie solaire thermique captée par les routes, afin de répondre aux besoins de chaleur des bâtiments situés aux alentours. Le potentiel semble prometteur : à peine 5% de la surface des routes françaises reçoit une énergie solaire équivalente au besoin total de chaleur de l'ensemble du territoire.

Accord parlementaire sur la loi d’accélération des énergies renouvelables

En commission mixte paritaire, le Sénat et l’Assemblée nationale ont trouvé un terrain d'entente le 24 janvier sur la loi d’accélération des énergies renouvelables. Concernant l’éolien en mer, le texte prévoit notamment des consultations préalables pour toutes les façades maritimes, pour valider les zones, et non plus projet par projet. Et sur le photovoltaïque, il lève des contraintes réglementaires ou techniques pour le développement du solaire en toiture.

Nexans travaille à la circularité de ses câbles

De premiers câbles électriques en aluminium recyclé seront bientôt au catalogue de Nexans. L'industriel tricolore a annoncé mardi 24 janvier un partenariat avec l’allemand Trimet afin de se fournir en fils issus, en partie, de l’économie circulaire. Le groupe pourra ainsi présenter un éco-bilan nettement plus favorable : environ 13,5 MWh sont nécessaires à la fabrication d’une tonne d'aluminium vierge alors que l’équivalent recyclé ne nécessite que 5% de cette énergie.