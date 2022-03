Pas de reprise en vue pour le marché automobile français en février

L'hémorragie est encore loin d'être stoppée. En raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et des retards qu'elle engendre, le marché automobile français affiche une fois de plus des résultats mensuels inférieurs à ceux de l'année précédente. Une morosité qui pourrait encore s'accentuer, en fonction des conséquences économiques de la guerre en Ukraine et des sanctions prises contre la Russie. Selon les chiffres publiés par la Plateforme automobile (PFA) mardi 1er mars, 115 386 voitures neuves particulières ont été vendues en France au cours du mois de février, ce qui représente une baisse de 13% par rapport au mois de février 2021. En prenant en compte les deux premiers mois de 2022, la chute atteint même 15,8% sur un an.

Peugeot plonge

[...]