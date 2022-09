Pas de répit pour les actions, plus bas historique de la livre

Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,64% pour le CAC 40 à Paris, de 0,71% pour le Dax à Francfort et de 0,6% pour l'EuroStoxx 50. À Londres, le FTSE 100 très fortement pondéré en grandes valeurs tournées vers l'export, pourrait gagner 0,64%.

Le marché parisien a perdu 4,84% la semaine dernière pour finir vendredi à son plus bas niveau depuis la mi-juillet, et l'indice européen Stoxx 600, en repli de 4,37% en cinq séances, est retombé à son niveau de décembre 2020 après les multiples hausses de taux directeurs et les nouveaux signes de dégradation de la conjoncture économique.

À l'agenda de la semaine qui commence figurent de nombreux rendez-vous susceptibles d'alimenter la nervosité des investisseurs, entre les prévisions de l'OCDE ce lundi, de nombreuses interventions publiques de dirigeants de banques centrales et une nouvelle série d'indicateurs économiques, de l'inflation dans la zone euro aux dépenses des ménages aux Etats-Unis.

À cela s'ajoutent les interrogations sur l'Italie après la victoire dimanche de la coalition des droites emmenée par Giorgia Meloni, et surtout la déstabilisation de la livre sterling.

CHANGES

La devise britannique est en effet tombée à son plus bas niveau historique face au dollar, cédant jusqu'à 5%, à 1,0327, dans des échanges peu nourris en Asie, avant de ramener sa baisse à 2,06%, à 1,0639.

Cette chute ininterrompue alimente les spéculations sur une possible intervention de la Banque d'Angleterre (BoE), pour tenter de contrer l'impact sur la confiance des investisseurs des baisses d'impôts massives annoncées vendredi par le gouvernement de Liz Truss, dans lesquelles beaucoup d'investisseurs voient surtout un danger pour les finances publiques britanniques.

"La BoE va devoir passer à l'action aujourd'hui, c'est certain, ce qui aboutira à une hausse massive des taux d'intérêt pour tenter de stabiliser le sterling", estime Michael Every, stratège de Rabobank à Singapour. "Le marché traite désormais le Royaume-Uni comme s'il s'agissait d'un marché émergent."

L'euro, lui, a touché un nouveau plus bas de 20 ans face au billet vert à 0,9569, les résultats des législatives italiennes s'ajoutant aux craintes de récession. Il se traite désormais à 0,9649, en baisse de 0,42%.

L'indice dollar gagne 0,54%.

A WALL STREET

Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une ouverture en baisse de 0,68% pour le Dow Jones, de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,96% pour le Nasdaq.

Vendredi, entre craintes de récession et remontée des taux, le Dow Jones a fini en repli de 1,62%, ou 486,27 points, à 29 590,41, le S&P-500 a perdu 64,76 points, soit 1,72%, à 3 693,23 et le Nasdaq Composite a reculé de 198,88 points (-1,80%) à 10 867,93.

La semaine s'est ainsi soldée par une baisse de 4% pour le Dow, 4,65% pour le S&P 500 et 5,07% pour le Nasdaq.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en baisse de 2,66%, son troisième repli consécutif, après un week-end de trois jours. Il a brièvement enfoncé en séance le support des 26.500 points pour la première fois depuis le 14 juillet.

La séance a été marquée entre autres par la chute de Mazda (-5,56%) après des informations de presse évoquant l'arrêt de sa production en Russie.

En Chine, la tendance bénéficie de l'annonce d'un allègement des restrictions sanitaires à Macao: si le SSE Composite de Shanghai cède 0,55%, le CSI 300 plus large, gagne 0,07%.

TAUX

Les rendements obligataires continuent de monter, en Europe comme aux Etats-Unis: en zone euro, le dix ans allemand prend près de six points dans les premiers échanges à 2,101% et le deux ans cinq points à1,967%.

La hausse est comparable pour les rendements des bons du Trésor, à 3,7628% pour les titres à dix ans et 4,2974% pour le deux ans, au plus haut depuis 15 ans.

L'écart de rendements entre l'Allemagne et l'Italie est pour l'instant pratiquement stable à 229 points de base.

PÉTROLE

La suprématie incontestée du dollar sur le marché des changes continue de pénaliser le pétrole, déjà handicapé par la perspective d'une baisse de la demande mondiale.

Le Brent, au plus bas depuis huit mois, abandonne 1,33% à 85,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,27% à 77,74 dollars.

(Rédigé par Marc Angrand, avec Tom Westbrook à Sydney, édité par Kate Entringer)