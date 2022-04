Fini le ministère de la Transition écologique ? Pour son second mandat, Emmanuel Macron va charger le Premier ministre de la planification écologique. Il s’appuiera sur « deux ministres forts », a expliqué le président lors de son discours de campagne d’entre-deux tours à Marseille le 16 avril. Le premier, chargé de la planification énergétique, sera chargé d’une stratégie de sobriété énergétique, de développer les énergies renouvelables, d’engager la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires et de bâtir une stratégie hydrogène. Le second, à la planification écologique territoriale, aura pour mission d’organiser avec les élus locaux les moyens de se déplacer en train, en vélo et en voiture électrique, mais aussi la rénovation des bâtiments.

